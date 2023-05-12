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    prado
    2015
    Находка ТрейдЭкспо

    Уважаемые клиенты мы приветствуем Вас на сайте нашей компании и хотели бы рассказать немного о себе.

    Компания ООО «НаходкаТрейдЭкспо» оказывает полный спектр услуг связанных с поиском авто/спецтехники/грузовиков/сельхозтехники/водной техники/мотоциклов и всего что связанно с аукционами Японии, США и Южной Кореи!

    • Компания работает с 2015 года
    • Опыт в продажах авто с 2002 года
    • Работаем напрямую на аукционах Японии и Южной Кореи
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    ПРИВЕЗЕМ ПОД ЗАКАЗ ТАКУЮ ЖЕ

    Широкий выбор авто из Японии и Южной Кореи

    11 мая 2023
    Toyota Land Cruiser Prado

    3,4 млн р

    Подробнее
    11 мая 2023
    Toyota Harrier

    2,2 млн р

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    11 мая 2023
    Toyota Passo

    660 000 р

    Подробнее

    ЕСТЬ В НАЛИЧИИ В НАХОДКЕ

    Можно посмотреть

    11 мая 2023
    Экскаватор Komatsu PC75UU

    2,15 млн р

    Подробнее
    11 мая 2023
    Трактор Mitsubishi MT311

    890 000 р

    Подробнее
    11 мая 2023
    Isuzu Elf

    750 000 р

    Подробнее
    Сервис

    Наши услуги

    Консультация и помощь
    Авто полная пошлина
    Автомобиль, ввезенный на территорию РФ, с уплатой всех пошлин и сборов

    Подробнее
    Распилы
    Распилом привозят автомобиль как запчасти. Распил делают на ваш выбор

    Подробнее
    Конструктор
    Конструктор - это авто, ввезенный как запчасти. Авто не пилятся, а разбираются

    Подробнее
    Подберем авто на аукционе
    Отправьте заявку на подбор авто

      Этапы

      Как мы работаем

      СДЕЛАЙТЕ ЗАПРОС НА АВТОМОБИЛЬ НА САЙТЕ ЛИБО СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПО ТЕЛЕФОНУ, E-MAIL ИЛИ ЛИЧНЫМ ВИЗИТОМ В ОФИС

      Оставьте заявку/позвоните/напишите на e-mail и менеджер в кратчайшие сроки ответит на ваш запрос

      Этапы
      01
      Оформляем Договор
      Вносите аванс 50 000 р. Аванс входит в стоимость авто
      Этапы
      02
      Покупка На Аукционе
      Оплачиваете выигранный авто и доставку до Владивостока
      03
      Доставка Авто
      Транспортировка в РФ. Таможенная очистка
      Этапы
      04
      Получите Авто
      Получение в Владивостоке. Или доставка по РФ
      Этапы
      Эксперты
      Наша команда
      Опыт работы с 2002 года. Сотрудники находятся в Находке, Японии и Южной Корее
      Ахмеджанов Е.В.

      Ахмеджанов Е.В.

      Генеральный директор
      Лобачев Д.А

      Лобачев Д.А.

      Зам. ген. директора
      Водопьянова М.Н.

      Водопьянова М.Н.

      Начальник юр. отдела
      НаходкаТрейдЭкспо
      Подбор, покупка и доставка авто из Японии и Южной Кореи
      Также хотим отметить что у нас имеется техника и автомобили В НАЛИЧИИ с перечнем фото и ценами вы можете ознакомиться на нашем сайте в интересующих разделах.
      Мы готовы ответить на все интересующие Вас вопросы!
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      клиентов
      Клиентов
      Отзывы
      Благодарные клиенты уезжают от нас на собтвенном авто
      Решила приобрести себе автомобиль с аукциона в Японии. Обратилась в компанию о которой узнала случайно через интернет. Профессиональный и вежливый коллектив
      Автомобиль
      Надежда
      28 сентября 2019г.
      Я рано утром сидела на "дроме", смотрела себе машину. Позвонила по одному из объявлений, на фото машина выглядела круто. Желаю Вам успехов и процветания!
      Автомобиль
      Елена
      16 августа 2019г.
      Профессиональное и ответственное отношение к делу. Всегда в контакте. Всегда развернутые и полные ответы на вопросы, даже на самые дилетантские, никакого раздражения ). Приобретен авто именно тот на который рассчитывали. Конечная полная стоимость, включая доставку до Иркутска оказалась вполне в рыночных рамках. Учитывая, что Я не житель Дальнего Востока и возможности приехать и лично поучаствовать в получении и проверке машины не было, вся работа проделана заочно.
      Автомобиль
      Анатолий
      29 мая 2019г.
      Хочу поблагодарить компанию!!! Оперативно и безопасно доставили машину в город Владивосток, за короткое время выиграли аукцион , особенно тот вариант который хотел ! Спасибо всем! Если покупать машину то именно через вас! Еще раз спасибо! Процветания и больше клиентов !!!
      Автомобиль
      Игорь
      25 апреля 2019г.
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      Японское качество и передовые технологии, реализованные в надежном, комфортном, безопасном авто – то, что заставляет людей искать способы, как купить машину с автоаукциона в Японии. Компания Находка Трейд Экспо, имея за плечами десятилетия опыта успешной работы покупки авто с японских аукционов, поможет подобрать подходящий под требования клиента вариант под заказ, организуя доставку на Дальний Восток с минимальными рисками и расходами.

      Многим покупателям идея покупки авто с японских аукционов кажется лучшим решением, особенно когда речь заходит о машинах б/у с пробегом. Однако без знания особенностей японского аукциона и оформлении сделок по приобретению подобных машин, процесс может закончиться потерей средств и разочарованием.
      Машина Из Японии С Пробегом
      В постоянно обновляемых базах компании «Находка Трейд Экспо» свыше сотни тысяч различных иномарок б/у практически в идеальном состоянии. Часть из них таких машин прямо сейчас находятся в активной продаже. Помимо глубоких познаний в вопросах акционных покупок с привозом транспорта на территорию РФ понадобится профессиональная помощь по растаможиванию, доставке и подбору строго по заданным параметрам.

      В каталогах компании «Находка Трейд Экспо» представлены машины праворульные и с левым рулем, с возможностью доставки в Приморье и по России легковых, грузовых автомобилей, спецтехники. На грузовом аукционе можно найти востребованную на российском авторынке свежую модель в отличном состоянии, без переплаты посредникам. При желании, можно заказать в Находке японскую спецтехнику – от строительных экскаваторов до дорожной техники. Это стало возможным, благодаря наличию у НТЭ в Японии собственных компаний.

      Большая часть машин в эксплуатации в Японии – не старше 5 лет, при этом игнорируется высочайшая надежность и непревзойденное качество японских автопроизводителей. В такой ситуации российскому автомобилисту предоставляется шанс поучаствовать в онлайн аукционах, внимательно изучая лоты торгов с детальнейшим описанием машины, ее состояния и характеристик.c
      Специфика Японских Аукционов
      Компания «НаходкаТрэйдЭкспо» работает с аукционами TAU, HANAMARU и YAHOO, организуя доставку в Находку или другой город России по договоренности с заказчиком. Для заказа привоза используют удобный поиск с указанием:
      • марки;
      • модели;
      • года выпуска;
      • кузова;
      • оценки;
      • цвета;
      • типа коробки.

      Чтобы ознакомиться с ценами, получить полную информацию о лотах, необходимо получить полный доступ, пройдя несложную регистрацию на сайте.

      Ежедневно база пополняется тысячами новых лотов, каждый из которых прошел тщательную экспертизу с занесением результатов в диагностический лист. Большинство машин из Японии продается через онлайн-аукционы с необходимым комплектом документов, ПТС в рабочие часы по местному времени. Торги происходят очень быстро, нужно заранее определиться бюджетом, отведенным на покупку, а исход аукциона заранее узнать нереально.

      Компания «НаходкаТрэйдЭкспо» поможет купить выбранную марку и модель на японском аукционе, организует доставку и растаможивание с предоставлением всей необходимой документации. Оплатив полную пошлину, покупатели без проблем ставят купленные авто на учет в российском ГИБДД.
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      НаходкаТрейдЭкспо

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      Авто с японских и южнокорейских аукционов под ключ.

      Доставка в Находке и по РФ.
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