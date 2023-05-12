Японское качество и передовые технологии, реализованные в надежном, комфортном, безопасном авто – то, что заставляет людей искать способы, как купить машину с автоаукциона в Японии. Компания Находка Трейд Экспо, имея за плечами десятилетия опыта успешной работы покупки авто с японских аукционов, поможет подобрать подходящий под требования клиента вариант под заказ, организуя доставку на Дальний Восток с минимальными рисками и расходами.



Многим покупателям идея покупки авто с японских аукционов кажется лучшим решением, особенно когда речь заходит о машинах б/у с пробегом. Однако без знания особенностей японского аукциона и оформлении сделок по приобретению подобных машин, процесс может закончиться потерей средств и разочарованием.

Машина Из Японии С Пробегом

В постоянно обновляемых базах компании «Находка Трейд Экспо» свыше сотни тысяч различных иномарок б/у практически в идеальном состоянии. Часть из них таких машин прямо сейчас находятся в активной продаже. Помимо глубоких познаний в вопросах акционных покупок с привозом транспорта на территорию РФ понадобится профессиональная помощь по растаможиванию, доставке и подбору строго по заданным параметрам.



В каталогах компании «Находка Трейд Экспо» представлены машины праворульные и с левым рулем, с возможностью доставки в Приморье и по России легковых, грузовых автомобилей, спецтехники. На грузовом аукционе можно найти востребованную на российском авторынке свежую модель в отличном состоянии, без переплаты посредникам. При желании, можно заказать в Находке японскую спецтехнику – от строительных экскаваторов до дорожной техники. Это стало возможным, благодаря наличию у НТЭ в Японии собственных компаний.



Большая часть машин в эксплуатации в Японии – не старше 5 лет, при этом игнорируется высочайшая надежность и непревзойденное качество японских автопроизводителей. В такой ситуации российскому автомобилисту предоставляется шанс поучаствовать в онлайн аукционах, внимательно изучая лоты торгов с детальнейшим описанием машины, ее состояния и характеристик.c

Специфика Японских Аукционов