Японское качество и передовые технологии, реализованные в надежном, комфортном, безопасном авто – то,
что заставляет людей искать способы, как купить машину с автоаукциона в Японии. Компания Находка Трейд
Экспо, имея за плечами десятилетия опыта успешной работы покупки авто с японских аукционов, поможет
подобрать подходящий под требования клиента вариант под заказ, организуя доставку на Дальний Восток с
минимальными рисками и расходами.
Многим покупателям идея покупки авто с японских аукционов кажется лучшим решением, особенно когда речь
заходит о машинах б/у с пробегом. Однако без знания особенностей японского аукциона и оформлении сделок
по приобретению подобных машин, процесс может закончиться потерей средств и разочарованием.
Машина Из Японии С Пробегом
В постоянно обновляемых базах компании «Находка Трейд Экспо» свыше сотни тысяч различных иномарок б/у
практически в идеальном состоянии. Часть из них таких машин прямо сейчас находятся в активной продаже.
Помимо глубоких познаний в вопросах акционных покупок с привозом транспорта на территорию РФ понадобится
профессиональная помощь по растаможиванию, доставке и подбору строго по заданным параметрам.
В каталогах компании «Находка Трейд Экспо» представлены машины праворульные и с левым рулем, с
возможностью доставки в Приморье и по России легковых, грузовых автомобилей, спецтехники. На грузовом
аукционе можно найти востребованную на российском авторынке свежую модель в отличном состоянии, без
переплаты посредникам. При желании, можно заказать в Находке японскую спецтехнику – от строительных
экскаваторов до дорожной техники. Это стало возможным, благодаря наличию у НТЭ в Японии собственных
компаний.
Большая часть машин в эксплуатации в Японии – не старше 5 лет, при этом игнорируется высочайшая
надежность и непревзойденное качество японских автопроизводителей. В такой ситуации российскому
автомобилисту предоставляется шанс поучаствовать в онлайн аукционах, внимательно изучая лоты торгов с
детальнейшим описанием машины, ее состояния и характеристик.c
Специфика Японских Аукционов
Компания «НаходкаТрэйдЭкспо» работает с аукционами TAU, HANAMARU и YAHOO, организуя доставку в Находку
или другой город России по договоренности с заказчиком. Для заказа привоза используют удобный поиск с
указанием:
- марки;
- модели;
- года выпуска;
- кузова;
- оценки;
- цвета;
- типа коробки.
Чтобы ознакомиться с ценами, получить полную информацию о лотах, необходимо получить полный доступ,
пройдя несложную регистрацию на сайте.
Ежедневно база пополняется тысячами новых лотов, каждый из которых прошел тщательную экспертизу с
занесением результатов в диагностический лист. Большинство машин из Японии продается через
онлайн-аукционы с необходимым комплектом документов, ПТС в рабочие часы по местному времени. Торги
происходят очень быстро, нужно заранее определиться бюджетом, отведенным на покупку, а исход аукциона
заранее узнать нереально.
Компания «НаходкаТрэйдЭкспо» поможет купить выбранную марку и модель на японском аукционе, организует
доставку и растаможивание с предоставлением всей необходимой документации. Оплатив полную пошлину,
покупатели без проблем ставят купленные авто на учет в российском ГИБДД.